Украина хочет денонсировать договор о дружбе с Россией

Министерство иностранных дел Украины подготовило несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

По ее словам, среди нескольких вариантов предполагается как частичная, так и полная денонсация договора. Но окончательное решение – за президентом Украины Петром Порошенко.

Беца подчеркнула, что цель ее страны – выход из Содружества независимых государств, поскольку "это постсоветская модель, которая исчерпала себя".

Наряду с этим дипломат отметила, что всё это не означает автоматического выхода из многосторонних соглашений.

Ранее 14 марта депутат от "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук заявила, что министерство иностранных дел Украины намерено представить главе государства свои предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.