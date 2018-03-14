Следствие не считает, что Глушкова убили

Бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков скончался в Лондоне от удушья.

Об этом рассказал "Интерфаксу" источник в окружении Глушкова.

Собеседник агентства подчеркнул, что Скотланд-Ярд не считает, что кто-то помог покойному уйти из жизни.

Он отметил, что назначена экспертиза, которая установит способ удушения и пояснил, что Глушков долгое время находился в депрессии из-за ухудшившегося из-за судебных тяжб финансового состояния и ранее уже пытался покончить с собой.

Собеседник агентства также подчеркнул, что следствие не связывает гибель Глушкова с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее сообщалось, что обстоятельства смерти Глушкова весьма похожи на гибель его бывшего патрона, Бориса Березовского, чье тело обнаружено 23 марта 2013 года лежащим навзничь на полу – неподалеку от Лондона.

В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей, признав его виновным по делу о хищении свыше 122 миллионов долларов у "Аэрофлота".

По мнению суда, Глушков в составе преступной группы вместе с Борисом Березовским в период с апреля 1996 года по апрель 1999 года убедил на тот момент главу "Аэрофлота" Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании. В результате полученные 122,654 миллионов долларов были похищены.