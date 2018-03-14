"Бавария" переиграла "Бешикташ" во втором матче Лиги чемпионов

В турецком Стамбуле состоялся ответный матч 18 финала Лиги чемпионов между "Бешикташем" и мюнхенской "Баварией". Победителем поединка стали баварцы, которые обыграли футболистов турецкой команды со счетом 3:1.

Авторами забитых голов в составе победителей стали Тьяго Алькантара и Сандро Вагнер, а еще один гол гостей на свой счет записал защитник "Бешикташа" Гекхан Генюл, который поразил свои собственные ворота. В составе "черно-белых" отличился бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав.

В первой встрече на своем поле мюнхенцы разгромили "Бешикташ" со счетом 5:0 и, таким образом, победили в противостоянии с общим счетом 8:1. Теперь подопечным Юппа Хайнкесса продолжат борьбу за трофей в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник "Баварии" определится позднее.