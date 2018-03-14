Совбез ООН проводит закрытые консультации по инциденту в Солсбери

Совбез ООН обсуждает инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в закрытом формате.

Эту встречу инициировала Великобритания, правительство которой заявило, что считает Россию причастной к отравлению.

Заседание должно было проходить в открытом формате, однако, как сообщает РИА Новости, консультации начались за закрытыми дверями.

4 марта в британском Солсбери были найдены без сознания Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие пришло к выводу, что их отравили боевым нервно-паралитическим газом "Новичок".

Британия все это время требует от России объяснений, однако не допускает к расследованию и не делится образцами химического вещества.