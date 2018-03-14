Под Рязанью застрелен мужчина, открывший огонь по полицейским

Сотрудники полиции совместно с СОБР отдела Росгвардии по Рязанской области ликвидировали 55-летнего мужчину, который открыл стрельбу из охотничьего ружья по правоохранителям.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Сообщатся, что инцидент произошел в селе Залесное-Чулково, жители которого вызвали стражей порядка разобраться с пьяным односельчанином, ходившим по двору своего дома с охотничьим ружьем.

Когда опергруппа прибывал на место, 55-летний ранее неоднократно судимый мужчина заперся в доме. Когда участковый попытался поговорить с ним, он произвел несколько выстрелов из ружья в сторону полицейских.

В ответ офицеры СОБР Росгвардии открыли ответный огонь и ликвидировали правонарушителя. При досмотре его дома было обнаружено охотничье ружье и 10 патронов к нему.

Предварительно применение табельного оружия признано правомерным. На месте происшествия работают сотрудники полиции, прокуратуры и Следственного комитета России по Рязанской области.