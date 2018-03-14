СМИ: Неймар намерен покинуть "ПСЖ" до старта чемпионата мира-2018

Бразильский нападающий Неймар собирается покинуть "Пари Сен-Жермен" еще до старта футбольного чемпионата мира-2018, который начнется в России 14 июня. На данный момент футболист проходит реабилитацию после полученной травмы в Бразилии и сообщил о своем нежелании возвращаться в свой нынешний клуб.

Известно, что он уже выразил пожелание своему отцу, являющимся одновременно и его агентом, перебраться в мадридский "Реал, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Sport.es. Таким решением Неймар заранее хочет избавиться от отвлекающих трансферных факторов накануне своих выступлений за сборную Бразилии.

Напомним, что ранее руководители "ПСЖ" выразили свою обеспокоенность сообщениями игрока. В столице Франции у него не сложились отношения с несколькими партнерами по команде, болельщиками, а ранее сообщалось конфликтах с наставником "ПСЖ" Унаи Эмери.