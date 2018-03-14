Постпреды США и Великобритании обрушились на Россию на заседании Совбеза

Постпред Британии в ООН Джулиан Брейтуэйт обвинил Россию в нарушении устава ООН в связи с отравлением Сергея Скрипаля.

Он, в частности, заявил, что "это было не обычное преступление", а "неправомочное использование силы" и "нарушение статьи 2-й Устава ООН", передает "Интерфакс".

Об этом британский представитель заявил на заседании Совбеза ООН в среду.

Постпред США при ООН Никки Хейли поддержала Великобританию. Она заявила, что власти США считают Россию виновной в отравлении Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом.

Ранее сегодня британский премьер Тереза Мэй объявила об антироссийских мерах в связи с этом делом.

МИД России заявил, что ответ не заставит себя ждать.

Антироссийская истерия нагнетается при полном отсутствии каких-либо доказательств в этом деле.