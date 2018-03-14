Небензя: Россия не позволит Британии разговаривать с собой языком ультиматумов

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не позволит Великобритании разговаривать с собой языком ультиматумов.

Выступая в СБ ООН, Небензя сказал, что от России в ультимативной форме потребовали в 24-часовой срок признаться в совершении преступления и осуществить явку с повинной. "Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем, и с собой разговаривать в таком тоне не позволим", — подчеркнул постред.

По его словам, Россия запросила у Великобритании совместное расследование и образцы примененного вещества, но Москве в этом отказали.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за государственную измену, и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным правительства Великобритании, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 году, напоминает РИА Новости.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона отвергает причастность к отравлению Скрипаля, назвав все обвинения чушью. Как подчеркнул Лавров, Россия хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Великобритания пока в этом отказывает под различными предлогами. Москва хотела бы сотрудничать с Лондоном по этому делу, если Лондон будет соблюдать все процедуры, необходимые в таких случаях и прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.