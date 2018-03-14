Министерство обороны РФ: гуманитарная обстановка в Восточной Гуте ухудшается

Люди, покинувшие пригород Дамаска Восточная Гута, сообщают, что в анклаве ухудшается гуманитарная обстановка. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Постоянно происходят перебои электропитания и водоснабжения, население испытывает острую нехватку продуктов питания и медицинской помощи. Все это усиливает протестные настроения у местного населения в отношении боевиков.

Ситуация в Восточной Гуте остается напряженной, передает РИА Новости. Ежедневные минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов не прекращаются. За прошедшие сутки боевики обстреляли район Аш-Шабур на юго-востоке Столицы. Было выпущено три мины. В результате пострадали три мирных жителя, в том числе один ребенок.

Представители Центра по примирению враждующих сторон продолжают переговоры с лидерами вооруженных группировок по вопросам срочной эвакуации раненых и больных, вывода из Восточной Гуты мирных жителей и боевиков.

Как подчеркнул Евтушенко, в течение дня были зафиксированы случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия.