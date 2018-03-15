Опоздавшая на рейс пассажирка набросилась с кулаками на сотрудницу "Аэрофлота"

На шесть минут опоздавшая на рейс в Мюнхен пассажирка атаковала одну из сотрудниц "Аэрофлота" за точное соблюдение правил авиакомпании. Камера наблюдения зафиксировала действия оставшейся на земле женщины.

Инцидент произошел в 20:17 в минувший четверг, 8 марта, в аэропорту Шереметьево, за восемь минут до вылета рейса. Лилия Кочеткова в интервью РБК признала, что опоздала на шесть минут — на стойке перед выходом она появилась в 20:11, притом что по регламенту посадка заканчивается за 20 минут до вылета (в данном случае — в 20:05). На борт ее не пустили, более того, как уверяет женщина, сотрудники "Аэрофлота" отказались объяснять ей, как выйти из аэропорта.

"Спустя некоторое время они меня догнали, хихикая. Мне было очень плохо. Когда я увидела это лицо, у меня был в руке паспорт, остаток посадочного талона (основную часть почему-то оторвали) и телефон, и я просто шлепнула сотрудницу по макушке телефоном", — рассказала Кочеткова.

На кадрах видно, что она по меньшей мере пять раз ударила представительницу перевозчика, но и та пустила в ход кулаки. По данным "Аэрофлота", у его сотрудницы медики диагностировали ушибы мягких тканей головы и лица, в то же время у Кочетковой у зафиксировали ссадины левой скуловой области, носогубного треугольника, первого пальца левой кисти и кровоизлияние правой скуловой области.

И опоздавшая пассажирка, и юристы "Аэрофлота" подали заявления в полицию, причем последние готовы требовать привлечения клиентки к уголовной ответственности.