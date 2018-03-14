Тренер "Баварии" Хайнкес: мы позволили себе расслабиться, но это нормально

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес после победы своих подопечных в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бешикташа" поделился мнением о стамбульском поединке. По словам специалиста, в определенный момент игры его подопечные позволили себе расслабиться.

"Мы добились убедительного результата, хоть "Бешакташ" и не проигрывал на своем поле в Лиге чемпионов, поэтому победить было сложно, – признался Хайнкес, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт УЕФА. – Мы забили в подходящие моменты. Когда общий счет по сумме двух игр стал 7:0 мы позволили себе немного расслабиться, но это нормально. Единственный отрицательный фактор в матче – наличие желтых карточек, которых мы заработали слишком много".

Напомним, что баварцы по итогам противостояния одержали победу с общим счетом 8:1.