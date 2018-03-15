В Сочи найдено тело пропавшей 5-летней девочки

В окрестностях города Сочи найдено тело девочки. По предварительным данным, это пропавшая 13 марта пятилетняя Вероника Тришкина. Такие данные СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.

Эту информацию подтвердил источник, задействованный в поисках девочки, передает ТАСС. Как он уточнил, в настоящее время ожидается информация от Следственного комитета России.

Ранее СМИ сообщали, что девочка пропала в селе Бестужевском в Сочи 13 марта. Поиски продолжались на протяжении суток. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребёнка.