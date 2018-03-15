Месси обеспечил "Барселоне" выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

На европейских футбольных полях продолжаются ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В столице Каталонии местная "Барселона" принимала на "Камп Ноу" лондонский "Челси". В первом поединке на домашней арене лондонцев команды разошлись ничьей 1:1, и перед ответной встречей за счет забитого на чужом поле гола каталонцы имели преимущество.

Впрочем, на этом подопечные Эрнесто Валверде не остановились и уже на третьей минуте игры "сине-гранатовые" распечатали ворота "Челси". В результате нескольких рикошетов мяч в штрафной оказался у Лионеля Месси, который послал снаряд между ног вратаря "синих" Тибо Куртуа. Этот гол стал самым быстрым в карьере аргентинского нападающего "Барсы" и 99-м – в рамках Лиги чемпионов.

Следом за собственным голом Месси отличился и результативной передачей. На 20 минуте аргентинский нападающий получил мяч в центре поля, обыграл по пути двоих соперников, после чего прострелил в штрафную, где мяч получил Усман Дембеле и расстрелял голкипера лондонцев – 2:0.

Сразу после перерыва "синие" могли рассчитывать на пенальти в ворота "Барсы", однако после того, как в штрафной площади был сбит с ног Маркос Алонсо, главный арбитр матча на точку не указал. После этого момента забила "Барселона" – свой сотый гол в Лиге чемпионов оформил все тот же Лео Месси. И вновь он поразил ворота "Челси", направив мяч между ног Куртуа. Этот же гол установил окончательный счет – 3:0 в матче, и 4:1 по итогам противостояния.

Своего соперника по 1/4 финала "Барселона" узнает в пятницу, 16 марта, когда состоится жеребьевка еврокубков.