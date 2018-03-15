Истребитель ВМС США потерпел крушение у берегов Флориды

В среду, 14 марта, у берегов американского штата Флорида потерпел крушение истребитель F/A-18 ВМС США. Об аварии сообщил СМИ представитель пресс-службы военно-морских сил Соединенных Штатов.

Как уточняется, самолет упал в районе островов Ки-Уэст во Флориде. Экипаж успел катапультироваться. В настоящее время ведется операция по поиску и спасению, передает РИА Новости. Никаких других деталей происшествия не сообщается.

F/A-18 – палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик.