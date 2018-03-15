"Битва Чемпионов 10" состоится в Москве

В самом начале весны в Москве пройдет одно из важнейших спортивных событий мира боевых искусств 2018 года. 16 марта в 19:00 во Дворце спорта "Лужники" состоится ежегодная международная матчевая встреча "Битва Чемпионов 10". Турнир пройдет в формате "Сборная России VS Сборная мира", сообщает Российский Союз боевых искусств.

Это означает, что в рамках "Битвы Чемпионов" в поединках сойдутся сильнейшие бойцы Российской Федерации и лучшие единоборцы мира.

Существует и альтернативный формат — "Школа против школы", в котором встречаются представители различных стилей и направлений боевых искусств.

С 2006 года "Битва Чемпионов" объединяет и радует миллионы зрителей. В 2007 году это мероприятие посетил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Организаторами данного спортивного проекта выступает Российский Союз боевых искусств. РСБИ основан в июне 2005 года. Он объединяет 65 всероссийских спортивных федераций, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств. Руководителями РСБИ являются Юрий Трутнев (5 дан Киокусинкай) и Сергей Кириенко (5 дан Айкидо Айкикай).

К выбору участников "Битвы Чемпионов" эксперты РСБИ подходят со всей щепетильностью. Это же правило касается и выбора вида единоборств.

"При всем уважении к каждому виду единоборств хочу отметить, что есть более зрелищные, есть менее зрелищные, молодые, еще не очень сформировавшиеся и устоявшиеся как школа. У нас очень широкое экспертное сообщество, которое определяет, какой вид боевого искусства заслуживает внимания, а какому надо подождать и продолжить рост", — признался сопредседатель РСБИ Юрий Трутнев.

За десятилетнюю историю "Битвы Чемпионов" в ней участвовали бойцы из 27 стран мира: США, Японии, Таиланда, Чехии, Белоруссии, КНДР, Швеции, Германии, Таджикистана, Бразилии, Румынии, Южной Кореи, ЮАР, Польши, Эстонии, Украины, Вьетнама, Дании, Испании, Китая, Турции и других.

На мировой сцене чемпионы из России встретятся с мастерами боевых искусств из Швеции, Китая, Грузии, Германии, Бразилии и Таиланда. В состав участников соревнований включены 14 чемпионов мира и Европы.

Победителя в поединке по джиу-джитсу определят серебряный призер Всемирных игр, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы Перси Кунса (Франция) и чемпион мира 2016 года Илья Борок (Санкт-Петербург).

В кудо – чемпион мира по кикбоксингу, победитель Кубка мира по кудо Рауль Татараули из Грузии и чемпион мира, победитель Кубка Азии Игорь Пермин (Владивосток).

В ушу-саньда – трехкратный чемпион Европы россиянин Расул Омаров (Кизляр) и бронзовый призер чемпионата Китая Ван Хесун.

В тайском боксе силами померятся чемпион мира, победитель Кубка России Артем Пашпорин, представляющий Нижний Новгород, и призер чемпионатов мира Магнус Андерссон из Швеции.

В боевом самбо сразятся призер чемпионата мира, чемпион Европы Берн Бахман из Германии и двукратный чемпион мира белгородец Вадим Немков.

Поединок по кикбоксингу, в рамках которого состоится титульный бой за звание чемпиона мира по версии WAKO-PRO, между чемпионом Бразилии Фелипе Мичелетти и серебряным призером чемпионата мира россиянином Игорем Дармешкиным гарантированно обещает стать захватывающим зрелищем.