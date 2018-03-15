Тренер Конте: Месси является главным различием между "Челси" и "Барселоной"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его подопечные уступили испанской "Барселоне" со счетом 0:3. По словам наставника, единственным различием между двумя командами является нападающий "Барсы" Лионель Месси.

"Месси – не просто топ-футболист, это супер-топ, — признается Конте, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на ВВС. – Сегодня мы создали много моментов, но всю разницу создал Месси – игрок, который каждый сезон забивает по 60 мячей. Речь идет о лучшем игроке мира. Но также отмечу, что нам и не везло – мы четыре раза попадали в каркас ворот".

"Я ни о чем не жалею, ведь сегодня мы выложились полностью и не заслуживали поражения со столь крупным счетом. По ходу матча мне показалось, что на Алонсо был явный пенальти, но надо двигаться дальше".

Напомним, что Месси принял участие во всех трех забитых "Барселоной" голах: дважды он поражал ворота "Челси", а еще единожды ассистировал Усману Дембеле. По итогам этого матча в активе аргентинца стало ровно 100 забитых в Лиге чемпионов голов.