Суд США осудил мужчину за попытку помочь Ирану купить зенитные ракеты

Суд в Соединенных Штатах Америки приговорил к 25 годам тюремного заключения обладателя американского и иранского гражданства за попытку помочь в приобретении зенитных ракет и частей самолетов для правительства Ирана. Такая информация появилась в заявлении прокуратуры Нью-Йорка.

Как пояснил прокурор Джеффри Берман, присяжные единогласно осудили Резу Оланьяна за попытку содействия властям Ирана в посреднических сделках для получения ракет, которые способны уничтожать воздушные суда с земли. "Своими действиями Оланьян нарушил важные международные санкции, направленные на защиту национальной безопасности", — цитирует слова Бермана РИА Новости.

Оланьяна, получившего американское гражданство в 1999 году, задержали в Эстонии в октябре 2012 года, а затем экстрадировали в Соединенные Штаты Америки. По данным прокуратуры, в 2012 году на территории Украины Оланьян встретился с представителем Администрации по контролю за применением законов о наркотиках США, выдававшим себя за продавца оружия из России, чтобы провести сделку по продаже зенитных ракет, а также частей военных самолетов.

В распоряжение прокуратуры попала электронная переписка Оланьяна, в которой он описывал свои планы по приобретению товара и его перевозке в Иран из Афганистана или других соседствующих стран. В конечном итоге Оланьян планировал доставить в Иран не менее 200 ракет. В ноябре 2016 года суд США признал Оланьяна виновным.