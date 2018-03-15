Веснина и Макарова стали полуфиналистками турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова пробились в полуфинал парных соревнований на турнире в американском Индиан-Уэллсе. В 1/4 финала россиянки со счетом 6:2, 6:2 одолели испанский тандем Лара Арруабаррена – Аранча Парра-Сантонха.

Спортсменки провели на корте 1 час и 2 минуты.

В полуфинале Веснина и Макарова встретятся с Кристиной Младенович из Франции и Тимеей Бабош из Венгрии. Они имеют четвертый номер посева, в то время как российские теннисистки являются первыми сеянными на турнире.

Матч состоится 15 марта.