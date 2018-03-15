На юге Сенегала упал военный вертолет: 7 человек ранены, 13 пропали без вести

Вечером в среду, 14 марта, на юге Сенегала потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились 20 человек. В результате аварии семь человек пострадали, еще 13 человек остаются пропавшими без вести. Такие данные сообщило агентство France-Presse со ссылкой на представителя армии страны.

Как уточняется, вертолет упал в мангровых зарослях на территории округа Тамбакунда, передает ТАСС. Местные жители нашли и спасли семь человек, находящихся на борту. В настоящее время экстренные службы ведут поиски оставшихся пассажиров.

О причинах катастрофы пока больше ничего не сообщается.