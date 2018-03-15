Благодаря антироссийской пропаганде турпоток из США в РФ вырос на четверть

За девять месяцев 2017 года пограничная служба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. "Антироссийская пропаганда вызывает у граждан Америки большой интерес к нашей стране", — отметил глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью газете "Известия".

По мнению Сафонова, увеличению туристического потока способствует кампания Запада по дискредитации России. Американцам рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у них возникает желание приехать, чтобы все это увидеть своими глазами. Как подчеркнул глава Ростуризма, туристы из США не разочаровываются тем, что увидели в России. "Они видят современную, мирную и развитую страну", — сказал Сафонов.

Глава Ростуризма также рассказал о дальнейших планах по увеличению туристического потока в Российскую Федерацию из других стран и добавил, что к 2022 году будет возможно увеличить въездной турпоток на 20-25 процентов.