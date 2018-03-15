СМИ: ФИФА паникует из-за возможного бойкота чемпионата мира-2018

Чиновники из Международной федерации футбола (ФИФА) переживают из-за появляющихся угроз бойкотирования предстоящего чемпионата мира-2018 в России. Сообщается, что в организации осознают степень риска в связи с тем, что ситуация рискует только усугубляться.

"В ФИФА охвачены паникой после призывов бойкотировать чемпионат мира по футболу, – говорится в сообщении, которое приводит Чемпионат.Com со ссылкой на испанское издание As. – Официально ФИФА продолжает сохранять молчание, но руководители организации осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряженность во взаимоотношениях достигла пика. Главе ФИФА Джанни Инфантино далеко не безразлична эта ситуация, несмотря на внешнее спокойствие. Нет никаких признаков, что вся напряженность утихнет – наоборот, все выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу чемпионат мира-2018".

Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о том, что высокопоставленные чиновники не собираются ехать в Россию на мировое первенство по футболу. Также сообщалось, что и сборная Англии грозила бойкотом турнира из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.