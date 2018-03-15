ДТП в Мексике: более 12 детей получили ранения

В среду, 14 марта, не менее 12 детей получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в Мексике. Об аварии сообщил портал Excelsior.

По предварительной информации, водитель транспортного средства потерял контроль надо дорогой, и автобус перевернулся. В салоне в момент ЧП находились 46 человек, большинство из них – ученики школ.

Пострадавших школьников отправили в больницы. Водитель автобуса скрылся с места происшествия, передает РИА Новости. Он объявлен в розыск.