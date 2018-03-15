Пилоты самолета ВМС США, рухнувшего во Флориде, погибли

Оба пилота истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet ВМС США, который упал 14 марта у побережья американского штата Флорида, погибли. Такая информация появилась в сообщении авиационного подразделения ВМС, которое было опубликовано на его странице в Twitter.

Как отмечается, имена летчиков не назовут до тех пор, пока ближайшие родственники не узнают об их гибели.

Крушение самолета произошло 14 марта недалеко от города Ки-Уэст, расположенного на архипелаге Флорида-Кис на юге штата, напоминает ТАСС. Причины катастрофы пока не называются.

Рухнувший истребитель входил в состав авиационной эскадрильи, которая базируется в штате Вирджиния. Боевые самолеты эскадрильи принимали участие в нанесении ударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.