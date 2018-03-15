В Панаме прошли массовые беспорядки: пять человек ранены, десятки задержаны

В панамском городе Колон вспыхнули массовые беспорядки. В результате пять человек получили ранения и около 40 были задержаны. Такие данные сообщила национальная полиция страны.

Недовольство жителей города медленным ходом реализации проекта реконструкции Колона, а также ущербом, причиненным местному бизнесу данными работами, стало причиной беспорядков.

Протестующие разграбили несколько магазинов и сожгли полицейскую машину, передает РИА Новости. Среди пятерых раненых – четыре сотрудника правоохранительных органов.

В итоге власти Панамы объявили в Колоне комендантский час для несовершеннолетних.