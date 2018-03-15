ФИФА может забанить трансферы "Манчестер Сити"

Английский клуб "Манчестер Сити" рискует попасть в черный список Международной федерации футбола (ФИФА) из-за нарушений возрастных требований в отношении молодых игроков. Организация при подобных проступках лишает провинившиеся клубы возможности совершать трансферы игроков.

Напомним, что по правилам ФИФА помимо местных футболистов за молодежные команды клуба имеют право выступать также достигнувшие 18-летнего возраста легионеры. Организация подозревает "горожан" как раз в том, что за молодежку выступало два африканских игрока – Джордж Дэвис и Доминик Одуро, которым на тот момент не было 18 лет, сообщает Чемпионат.Com сот ссылкой на английский The Telegraph. Об этом стало известно после заявлений самих игроков.

Напомним, что в Англии этот случай не стал прецедентным – ранее обвинения в аналогичном нарушении были также предъявлены лондонскому "Челси". В Европе же с такими проблемами сталкивались испанские "Барселона", "Реал" и "Атлетико".