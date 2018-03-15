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15 марта 201806:12

Павел Бучневич помог "Рейнджерс" переиграть "Питтсбург"

Al Bello/Getty Images/https://elitesportsny.com

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовал игровой день. В Нью-Йорке "Рейнджерс" на своей площадке принимал "Питтсбург Пингвинз" и одержать минимальную победу со счетом 4:3 в овертайме.

В победе "рейнджеров" принял участие и российский легионер Павел Бучневич – в его активе результативная передача, которая позволила набрать ему 40 очко в "регулярке" НХЛ. Примечательно, что первыми счет в матче открыли именно гости, когда буквально за минуту они усилиями Брайана Раста (22 минута) и Райли Шихэна (23) дважды поразили ворота хозяев льда.

Однако уже в заключительном периоде хоккеисты "Рейнджерс" Крис Крайдер (49) и Йеспер Фаст (55) сначала сравняли счет, а уже через минуту были вновь в роли догоняющих. На 56-й минуте нападающий "пингвинов" Карл Хагелин вновь вывел вперед свою команду. Впрочем, "рейнджер" Мика Зибанеджад также через минуту сравнял счет, с которым команды завершили основное время. А в овертайме все тот же Зибанеджад оформил дубль в матче и принес победу своей команде со счетом 4:3.

Победа позволила нью-йоркцам набрать 71 очко, одновременно поднявшись на 11 строчку Восточной конференции, а "Питтсбург" с 85 баллами занимает пятое место.

В еще одном матче дня "Торонто Мэйпл Лифз" на своем льду оказался сильнее "Даллас Старз". Основное время поединка завершилось ничейными 5:5, в овертайме команды шайб не забили, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты из Канады – 6:5 в пользу "Торонто".

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