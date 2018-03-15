Температура российско-британских отношений упала, но Мэй не боится холодов

Минус двадцадь три дипломата. Российское посольство в Великобритании опубликовало в Twitter фото термометра и подписью: "Температура российско-британских отношений упала до минус 23, но мы не боимся холодной погоды". Такова реакция на решение Терезы Мэй выслать часть представителей нашей дипмиссии из Соединенного Королевства. Британский премьер обвинила Россию в незаконном использовании силы в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Накануне выступления Терезы Мэй в британском парламенте лондонская пресса как с цепи сорвалась. Издания соревновались в кровожадности, гадая, насколько суровыми будут кары в отношении Москвы. Дальше всех пошли The Daily Telegraph, где опубликовали карикатуру, в которой, объединив Сергея Скрипаля и, внезапно, Григория Родченкова, писали о некоей государственной программе отравлений. Мол, реакция должна быть соответствующая. И премьер-министр ожидания оправдала.

На отъезд дипломатам дали неделю. Еще пообещали заморозить, цитата, "сомнительные активы", не уточнив, что именно подразумевают под этим термином. Кроме этого, ужесточить правила выдачи виз и пересечения границы. И наконец, обещали не пускать официальную делегацию на чемпионат мира по футболу. Еще — вызвали в "форин оффис" российского посла. И Александр Яковенко выразился предельно конкретно: действия британской стороны Москва считает провокацией. И в очередной, который уже раз напоминает о необходимости соблюдать нормы международного права.

Любопытно, что аналогичные претензии звучали и в английском парламенте, где дебаты прошли вовсе не так гладко, как, наверное, хотелось бы того премьер-министру. Лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин пытался задать неудобные вопросы: об отсутствии доказательств, необходимости диалога с Москвой, недочетах в британской дипломатии. Только вот сделать это ему так и не дали.

И это одна из причин, которой многие аналитики объясняют сейчас нетерпимость Терезы Мэй. Ее рейтинги падают: уровень доверия подданных королевства своему премьеру составляет сейчас 33 процента. А вот рейтинги оппозиционеров-лейбористов растут. И для эффектного выпада в сторону конкурентов консерваторам срочно нужен был козырь. И экзотическое отравление на эту роль подошло как нельзя лучше.

Впрочем, есть в этой истории и еще одно любопытное совпадение. Всего за четыре дня до событий в Солсбери Еврокомиссия опубликовала первую редакцию соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. В документе подробно описаны финансовые последствия "брекзита", который может обойтись Лондону в 52 миллиарда евро. Сумма вызвала целую волну обсуждения и осуждения властей. Внимание налогоплательщиков нужно было срочно переключить. Так что, отравление бывшего шпиона стало настоящим спасательным кругом для консерваторов. И как показывают нынешние события, они вцепились в него мертвой хваткой.