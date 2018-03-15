Российские керлингисты переиграли сборную Швейцарии на Паралимпиаде-2018

Российская команда одержала победу на турнире керлингистов-колясочников в рамках Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Россияне победили соперников из сборной Швейцарии со счетом 6:4. Победу принесли скип Константин Курохтин, вице-скип Марат Романов, а также Дарья Щукина, Андрей Мещеряков и Александр Шевченко.

Для российских керлингистов эта победа стал пятой на Паралимпиаде из десяти сыгранных поединков. В четверг, 15 марта в вечерней программе россияне проведут свой заключительный матч в групповом раунде против команды Швеции. Перед заключительным поединком российская команда занимает пятую строчку, деля ее с командой Великобритании, в то время как шведские спортсмены располагаются на 10 месте.

Напомним, что в общем медальном зачете российские спортсмены с 17 медалями занимают вторую позицию. В активе россиян шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали. Первое место с 21 комплектом наград занимает сборная США.