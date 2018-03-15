По новому ГОСТу в дорожной разметке теперь три цвета

"Росстандарт" утвердил новую дорожную разметку. К белому цвету официально добавили желтый и синий, передает "Россия 24".

Так, желтая разметка будет использоваться для зон, где обгон запрещен, а синяя — для прерывистых полос движения на перекрестках и для обозначения платных и бесплатных парковок. Желтый цвет должен позволить автомобилистам лучше видеть разметку в тех регионах, где выпадает много снега. Кроме того, для перекрестков утвердили обозначение специальной зоны, куда запрещено въезжать, если впереди затор.

Впервые новый стандарт предусматривает стрелку, обозначающую место для разворота. Ранее были только поворотные стрелки.

Новый ГОСТ вступает в силу с 1 июня 2018 года.