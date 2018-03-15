"Ривер Плейт" победил "Боку Хуниорс" и впервые завоевал Суперкубок Аргентины

В аргентинской Мендосе состоялся матч за Суперкубок Аргентины между двумя принципиальными соперниками и самыми титулованными командами страны – "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс". Победу со счетом 2:0 благодаря голам Гонсало Мартинеса и Игнасио Скокко праздновали футболисты "Ривера".

Завоевание Суперкубка страны стало для футболистов "полос" первым в истории, хотя для команды из Буэнос-Айреса это была вторая попытка завоевания трофея. Отметим, что это был шестой розыгрыш Суперкубка Аргентины – турнира, в котором встречаются обладатель Кубка страны и чемпион национального первенства.

Чаще других за Суперкубок боролся "Бока Хуниорс" – три раза, однако каждый раз футболисты "генуэзцев" терпели поражение в борьбе за трофей.