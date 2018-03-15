Украинцы бегут на заработки в Польшу, но поляки таким работникам не рады

Украинцы бегут на заработки в Польшу, но поляки таким работникам не радыЧитайте нас в Telegram
Украинцы бегут из страны. На запад. Только в Польшу на заработки ежегодно приезжают до 300 тысяч трудовых мигрантов. Средняя заработная плата в 5 раз больше, чем на родине. Но рады ли таким рабочим рукам в Польше и что говорят последние социологические опросы?
Миллионы граждан Украины берут Евросоюз в прямом смысле слова штурмом. Путь к лучшей жизни тернист и труден, но многих граждан незалежной это не пугает. Особенно, если учесть, что зарплаты там в два, а то и в три раза больше. А согласно последнему опросу 85 процентов украинцев недовольны своими доходами.
Правда, в Польше такой рабочей силе не рады. Спикер польского Сейма Марек Кухцинский сравнил миграционную ситуацию в Польше с соседней Германией, которая утонула в потоке мигрантов из Сирии.
По разным оценкам, ранее в Польше работало до полутора миллионов украинцев. Сейчас эта цифра уже больше — до двух миллионов. Только виз в прошлом году было выдано 3 миллиона.
В польских СМИ прогнозируют: в ближайшие годы в стране увеличится приток рабочей силы из Украины — на 300 тысяч человек в год. Все дело в нехватке кадров на польском рынке труда. Как уверяют в Нацбанке Польши, уже к 2050 году на рынке труда будет дефицит примерно в 10,5 миллионов человек.
В местных изданиях публикуют последние данные Польского центра исследования общественного мнения. Согласно ему, лучше всего поляки относятся к чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм. К украинцам — худшее отношение за последние 10 лет. Антипатию к гражданам Украины испытывают 40 процентов поляков.
"Проблема украино-польских отношений в том, что подобное притягивается к подобному. Украинская политика стала заложником идеологии этнического национализма, насаждаемой киевской властью. И в этой ситуации неизбежно должен был произойти конфликт. Более того, усилиями украинский национал-патриотов, радикалов в Польше крайне правый дискурс, который плавно перетек в мейнстрим, стал решающим. То, что мы наблюдаем, — отношение поляков к украинцам изменилось в худшую сторону", — говорит политолог Андрей Золотарев.
Изначально причиной конфликта стал закон, который приняли в польском Сейме. Согласно документу, теперь отрицание преступлений украинских националистов против поляков станет уголовно наказуемым. Нарушившим закон грозит штраф или лишение свободы сроком до трех лет.
После этого по Украине прокатились акции протестов националистов. Последнее факельное шествие прошло во Львове. Активисты скандировали антипольские лозунги, что вызывало гнев в Варшаве. А ночью во Львове прогремел взрыв возле польского мемориала орлят. Это захоронение польских повстанцев, которые помешали войскам Западно-Украинской народной республики в 1918 году захватить Львов.
Поляки в долгу не остались. Из Тернополя депортировали 19-летнего польского студента за то, что он сжег герб Украины в камине ресторана.
Однако, едва ли натянутые польско-украинские отношения остановят жителей незалежной на пути к лучшей жизни. От Киева до польской границы всего-то около 500 километров, а минимальная зарплата там — 2100 злотых. Это около 35 тысяч рублей. На Украине, к сравнению, почти в 5 раз меньше.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Лондон высылает российских дипломатов
- Автомобильную часть Крымского моста откроют в мае
- Жизнь как достижение: Стивен Хокинг не боялся черных дыр и темноты
- Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии
- Режиссер, даривший мечты: скончался Леонид Квинихидзе
Самое читаемое
-
"Карамба!": оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину
- Создатель яда "Новичок" предрек Скипалю и дочери мучительный уход
- Беглый директор московской школы прятался в шкафу в квартире матери
- Вахтовики избили бойцов Росгвардии в якутском ресторане
- "Это не лебедь, а птеродактиль": в Сети обсуждают фото Волочковой с животиком
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
- Nissan показал новый внедорожник Terra со всех сторон
- В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, "горячий")
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
Экономика
-
Россия не будет покупать американские облигации?
- Торговых войн еще можно избежать?
- Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС
- Самые конфликтные регионы России
- Генштаб РФ: если США ударят по Дамаску, мы ответим
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Путин протестировал Крымский мост
- 23 российских дипломата высылаются из Британии
- Шефа ЦРУ могут арестовать в Европе
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Cотрудники подпольного обменника украли у клиента миллион долларов
- Москва в ледяной глазури: оттепель сменилась резким похолоданием
- #ЯВыбираюСам: москвичей зовут на выборы
- "Электронный дом": собрания жильцов больше не обязательны
- Пушкинский музей открыл для посетителей кабинет директора
- "Лужники" и "Зарядье" блистают в Каннах
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"