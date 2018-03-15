Versace отказался от натурального меха при создании одежды

Донателла Версаче, глава всемирно известного итальянского дома моды Versace, заявила о решении отказаться от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров. Об этом она заявила в интервью журналу 1843.

Версаче подчеркнула, что не участвует в этом больше. "Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно", — цитирует слова модельера РИА Новости.

Ранее об аналогичном решении объявили модные бренды Jimmy Choo и Michael Kors. Они пополнили список модных домов, отказавшихся от использования меха. В этом списке уже есть Armani, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss и Ralph Lauren.