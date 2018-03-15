Павел Бучневич перед матчем НХЛ осчастливил юного болельщика "Северстали"

Российский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич в преддверии матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбург Пингвинз" подарил свою клюшку юному болельщику, который находился неподалеку от россиянина. Мальчик обратил на себя внимание хоккеиста свитером российского клуба "Северсталь", за который Бучневич выступал в России с 2012 по 2015 годы.

Напомним, что по итогам матча российский хоккеист сделал одну результативную передачу, которая сталь для него 40 очком в сезоне. "Рейнджеры" в овертайме добились победы со счетом 4:3.