В Новосибирской области водители двух грузовиков погибли после лобового столкновения

На трассе "Иртыш" в Барабинском районе Новосибирской области водители двух грузовых автомобилей погибли в результате лобового столкновения. О ДТП сообщили представители управления ГИБДД по региону.

Как уточняется, в 1:05 15 марта водитель на автомобиле Scania следовал со стороны Новосибирска в сторону Омска и на 1130 километре трассы выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль Mercedes, двигавшийся во встречном направлении.

В результате аварии оба водителя погибли на месте происшествия, передает РИА Новости. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.