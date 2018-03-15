В Киргизии на трассе Бишкек - Ош из-за схода лавины застряло около 300 автомобилей

В Киргизии на стратегической автотрассе Бишкек – Ош, соединяющей северные и южные области республики, из-за схода снежной лавины скопилось около 300 грузовых и легковых автомобилей. Такие данные сообщили СМИ представители МЧС республики.

В общей сложности около 300 машин насчитывается на расположенных на трассе постах Арал, Сосновка и в районе села Талды-Булак Таласской области. В настоящее время продолжаются работы по расчистке дорожного полотна от снега в районе схода лавины. Уже удалось убрать около 60 тысяч кубометров снега, передает ТАСС.

На месте ЧП работают отряды спасателей и тяжелая техника. Созданы пункты обогрева для водителей и пассажиров, где их также обеспечивают горячим питанием.

Лавина объемом около 2,5 миллиона кубометров сошла на 246 километре трассы Бишкек – Ош в ночь на 14 марта. Ее высота – около 50 метров, ширина – 200 метров, длина – 250 метров. В связи со сходом лавины МЧС обратилось к жителям республики с призывом временно воздержаться от поездок по данной дороге, поскольку она оказалась полностью закрытой. Министерство транспорта и дорог Киргизии пообещало ликвидировать последствия схода лавины до 17 марта.