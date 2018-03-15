В МХТ началось прощание с Олегом Табаковым

Сегодня на Новодевичьем кладбище Москвы похоронят Олега Табакова. Он скончался после продолжительной болезни 12 марта, ему было 82 года.

В Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова, который возглавлял Табаков, началось прощание с артистом. Как сообщает ТАСС, в 9 часов утра двери театра открылись для всех желающих проститься с Олегом Павловичем.

Гражданская панихида начнется в 12:00 и продлится около часа. Отпевание артиста по желанию родственников будет закрытым, поэтому место и время не разглашаются.

Табаков будет похоронен на Центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина и знаменитого российского художника Ильи Глазунова.

Олег Табаков — актер театра и кино, режиссер, педагог. В памяти миллионов навсегда останутся больше 150 работ в кино и около 80 — в театре: "Шумный день", "Испытательный срок", "Семнадцать мгновений весны", "Человек с бульвара Капуцинов", "Мэрри Поппинс, до свиданья!", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Достояние республики", десятки других ролей в легендарных советских и российских фильмах. И, конечно, любимые мультгерои, которые говорили голосом Олега Табакова.

Табаков – народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Возглавлял два театра — МХТ имени Чехова и "Табакерку".