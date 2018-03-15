Директор ПАОКа: Саввиди просто забыл снять пистолет

В Греции продолжается расследование инцидента в матче чемпионата страны между ПАОКом и АЕКом. Встреча не была доиграна из-за выхода на поле владельца ПАОКа Ивана Савииди, вооруженного пистолетом.

Чемпионат Греции был приостановлен, а 65-летний российский бизнесмен Иван Саввиди объявлен в розыск. Сам ПАОК ждут серьезные санкции, которые могут помешать клубу из Салоников стать чемпионом Греции после 33-летней паузы.

Спортивный директор ПАОКа, в прошлом известный словацкий судья Любош Михел объяснил причину появления Саввиди на поле с пистолетом. По версии Михела, хозяин клуба просто забыл отстегнуть кобуру от пояса. "Ошибка в том, что у президента с собой был пистолет. Но это ни в коем случае не связано с футболом, только личная безопасность и его бизнес. Уверен, у него не было мысли идти на поле с пистолетом, это просто ошибка – он забыл его снять. Потому что он у него постоянно, когда он на своей работе. Вчера он публично извинился перед болельщиками ПАОК и всей Грецией. Но он никому не угрожал, никаких мыслей коснуться пистолета у него не было", приводил слова Михела "Спорт сегодня".

Сам Иван Саввиди принес извинения всем болельщикам ПАОКа. Президент и владелец клуба считает, что был не прав, выйдя с пистолетом на поле. При этом он объяснил свои действия протестом против сложившейся в греческом футболе ситуацию. Саввиди считает, что против ПАОКа ведется кампания.