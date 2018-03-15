Мэй не видит грабли, оставленные Блэром

Власти Британии выделят почти 50 миллионов фунтов центру, который исследовал пробы с места отравления Сергея Скрипаля. Россия заявила, что готова присоединиться к расследованию, но Лондон отказывает Москве в сотрудничестве.

Антироссийского выступления Терезы Мэй Лондону показалось недостаточно. Министерство иностранных дел официально предупреждает британцев, что поездки в Россию сейчас могут быть опасны: "Из-за усиленной политической напряженности между Великобританией и Россией, вы должны знать о возможности антибританских настроений или притеснений в это время. Если вы в настоящее время находитесь в России или собираетесь путешествовать в ближайшие недели, вам рекомендуется сохранять бдительность, избегать любых протестов или демонстраций и не комментировать публично политические события. В то время как посольство Великобритании в Москве не знает о каких-либо возросших трудностях для британцев, путешествующих в России в это время, вы должны внимательно следить за собственной безопасностью и вести себя в соответствии с нашими рекомендациями".

Напугав самих себя, в Англии теперь обсуждают последствия речи Терезы Мэй и активно ищут союзников среди партнеров по НАТО.

"Большую часть дня я говорил с коллегами из парламента. Мы получаем большую поддержку от всех, люди прекрасно понимают, что сегодня это, может, и было нападение внутри Соединенного королевства, но реальность такова, что это не атака на Великобританию. Это атака на Европу, на НАТО и на других наших друзей. Мы должны держаться вместе и оставаться сильными", — заявил председатель специального комитета по иностранным делам Том Тугендхат.

Но из Европы пока поступают неутешительные для Лондона сигналы. Пресс-секретарь президента Франции Бенжамин Гриво заявил, что Парижу нужны только проверенные факты. "Мы не занимаемся вымышленной политикой. Как только факты будут доказаны, придет время для принятия решений".

В самой Великобритании немало тех, кто не верит тому, что озвучила премьер-министр Тереза Мэй.

"Мы должны ждать итогов полицейского расследования, чтобы выступить с докладом. Вполне возможно, что Россия не участвует в этом. Может быть, это и был российский переметнувшийся агент, но вы должны задаться вопросом, если Россия хотела устранить этого человека, они могли бы это сделать, когда он был заключенным в России. Почему они так долго ждали и зачем использовать химоружие, которое прямо указывает на причастность РФ к убийству? Есть много простых способов убить кого-то, не оставляя при этом следов", — сказал бывший мэр Лондона (2000-2008) Кен Ливингстон.

Самая обсуждаемая тема в парламенте — поведение лидера лейбористов Джереми Корбина, который потребовал от премьер-министра объяснений, что сделано для того, чтобы доказать виновность Москвы. Ему пытались заткнуть рот воинственно настроенные депутаты. Но Корбин давлению не поддался. Причина в том, что он хорошо помнит, как 15 лет назад его коллега по партии, тогда премьер-министр Тони Блэр, в этом же зале рассказывал басни об оружии массового поражения в Ираке. Для убедительности многозначительно ссылаясь на липовые отчеты спецслужб. Его вранье не только подорвало доверие к заявлениям британских властей, но и привело к трагедии, от которой до сих пор не может оправиться весь мир.

Предъявляя обвинения без доказательств, Тереза Мэй в упор не видит оставленные Блэром грабли. Кто знает, какие могут всплыть факты. Как это уже случалось, причем именно в этой стране.