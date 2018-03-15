Презумпция виновности в действии: дело Скрипаля обсудили в Собвезе ООН

Россия не позволит разговаривать с собой на языке ультиматумов. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза. Дипломат подчеркнул, что Москва готова участвовать в расследовании инцидента с Сергеем Скрипалем, но Лондон отказывается предоставить образцы вещества, которым могли быть отравлены экс-разведчик и его дочь. Кроме того, Британия заблокировала проект заявления Совбеза ООН. В нем Россия предлагает как можно быстрее расследовать инцидент в Солсбери.

Языком ультиматумов официальный Лондон теперь пытается говорить и в ООН. Правда, сделать это британцы пытались за закрытыми дверями. Но именно наши дипломаты настояли на открытом заседании Совета безопасности. По той простой причине, что в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери России скрывать нечего.

Собрать Совет безопасности просто потому, что в Солсбери кто-то совершил покушение на отсидевшего в России за шпионаж в пользу MI6 бывшего сотрудника ГРУ, не позволяют правила процедуры. И оттого явно далекую от привычных для Совбеза тем британские дипломаты подверстали под якобы нарушение Россией Конвенции о нераспространении химического оружия.

С доказательствами у исполняющего обязанности постпреда Джонатана Аллена, правда, примерно так же, как у Терезы Мэй, то есть никак. "Правительство России несет ответственность за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Либо это было прямым нападением России на мою страну, либо Россия потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом собственной разработки", — заявил Джонатан Аллен.

Постпред США пошла еще дальше. Если в Лондоне еще высчитывают какие-то доли вероятности российской вины, то в Вашингтоне виновных уже назначили. "Мы абсолютно солидарны с Великобританией. Россия несет полную ответственность за нападение на двух людей в Лондоне с помощью нервно-паралитического вещества. Нет других двух наций с более тесной связью, чем США и Британия. У нас особые отношения. Когда у наших друзей из Британии проблемы, США всегда поддержат их", — Никки Хейли.

В общем презумпция виновности в действии. Пропагандистскую атаку с элементами черного пиара Василий Небензя отражал аргументами. "Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем и с собой разговаривать в таком тоне не позволим, — подчеркнул Небензя. — Но мы люди вежливые и 13 марта направили в Foreign Office ноту, в которой подтвердили непричастность России к этому инциденту и запросили образцы примененного вещества и совместное расследование, тем более что одна из пострадавших — гражданка Российской Федерации. В этом нам было отказано".

Приведя для ясности коллегам пример из английской классики (действия Лондона уж очень похожи на методы конан-дойлевского инспектора Лестрейда, который ничего не видел дальше своего носа), российский постпред предложил членам Совбеза подумать, кому накануне президентских выборов и в год проведения чемпионата мира по футболу вообще выгодно отравление Скрипаля. Явно ведь не нашей стране. К тому же формулы пресловутого газа "Новичок" просто не может не быть в британской лаборатории.

"Мы с вами здесь не химики. Я вам приведу мнение одного профессионального химика. Чтобы британские специалисты с полной уверенностью могли установить, что этот газ именно "Новичок", а не какой-либо иной, им обязательно нужно иметь так называемый контрольный стандарт. Чтобы доказать, что это то самое соединение, его нужно сравнить с соответствующим стандартом. Если британцы говорят, что это газ "Новичок", то у них априори есть стандарт этого вещества, значит, есть коллекция и формула. Иначе говоря, если Великобритания уверена, что это газ "Новичок", то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить", — заявил Небензя.

Россия, подчеркнул Небензя, к расследованию инцидента в Солсбери готова. Вот только профессионально начать его можно, только получив образцы вещества. Без них установить тех, кому понадобилось назначить Сергея Скрипаля на роль жертвы, невозможно.