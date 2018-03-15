Все допинг-пробы российских паралимпийцев чисты

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Олимпиада/Паралимпиада-2018 29 минут назад
15 марта 201809:06
Все допинг-пробы российских паралимпийцев чистыЧитайте нас в Telegram
Во время проходящей в Пхенчхане Паралимпийских игр у спортсменов из России были взяты 42 допинг-пробы. Все они оказались чистыми.
"На сегодняшний день у наших спортсменов на Паралимпийских играх, проходящих в Южной Корее, специалистами взяты 42 допинг-пробы. И нарушений атлетами антидопинговых правил нет", — заявил РИА Новости первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павеел Рожков.
Однако дисквалификация, наложенная на ПКР Международным Паралимпийским комитетом еще в августе 2016 продлена. Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде под нейтральным флагом.
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