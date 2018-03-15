Все допинг-пробы российских паралимпийцев чисты

Во время проходящей в Пхенчхане Паралимпийских игр у спортсменов из России были взяты 42 допинг-пробы. Все они оказались чистыми.

"На сегодняшний день у наших спортсменов на Паралимпийских играх, проходящих в Южной Корее, специалистами взяты 42 допинг-пробы. И нарушений атлетами антидопинговых правил нет", — заявил РИА Новости первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павеел Рожков.

Однако дисквалификация, наложенная на ПКР Международным Паралимпийским комитетом еще в августе 2016 продлена. Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде под нейтральным флагом.