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Олимпиада/Паралимпиада-2018 29 минут назад

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15 марта 201809:06

Все допинг-пробы российских паралимпийцев чисты

Васев Стоян/ТАСС

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Во время проходящей в Пхенчхане Паралимпийских игр у спортсменов из России были взяты 42 допинг-пробы. Все они оказались чистыми.

"На сегодняшний день у наших спортсменов на Паралимпийских играх, проходящих в Южной Корее, специалистами взяты 42 допинг-пробы. И нарушений атлетами антидопинговых правил нет", — заявил РИА Новости первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павеел Рожков.

Однако дисквалификация, наложенная на ПКР Международным Паралимпийским комитетом еще в августе 2016 продлена. Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде под нейтральным флагом.

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