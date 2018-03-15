ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Центробанк 15 марта аннулировал лицензии у двух региональных банков: ООО КБ "Кредит Экспресс" (Ростов-на-Дону) и АО "Вэлтон Банк" (Белгород).

Как поясняется на сайте регулятора, в банке "Кредит Экспресс" обнаружено снижение размера собственного капитала, поэтому у ЦБ появились основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того организация нарушала законодательство в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

У АО "Вэлтон Банк" лицензия отозвана на основании решения уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. На 1 марта КБ "Кредит Экспресс" занимал 372 место в банковской системе РФ, а "Вэлтон Банк" – 500-е место.