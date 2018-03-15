Отчим признался в убийстве пропавшей в Сочи девочки

По подозрению в убийстве девочки, найденной мертвой в лесу в Сочи, задержали ее 28-летнего отчима, он дал признательные показания, РИА Новости.

Как сообщили в четверг СК РФ, по подозрению в совершении преступления задержан 28-летний гражданин Азербайджана Мурад Мирза Оглы Шахмирзаев, который сожительствовал с матерью ребенка. В ходе допроса мужчина дал признательные показания и рассказал о совершенном убийстве.

По словам подозреваемого, в минувший понедельник он остался с ребенком один дома, а ее мама в тот день была в больнице. Он утверждает, что вечером девочка стала себя плохо вести и капризничать, в воспитательных целях "он несколько раз ударил ее в область груди" и уложил спать.

Утром подозреваемый вышел в магазин, а вернувшись, нашел девочку мертвой. После этого он в сумке вынес ребенка из дома и оставил на берегу реки, засыпав камнями. При этом мужчина рассказал соседям о "пропаже" ребенка и начал "поиски", после чего перестал выходить на связь. Спустя некоторое время его в одном из хостелов в Адлерском районе. Он рассказал следователям, где именно он оставил мертвого ребенка.

Назначенная судебно-медицинская экспертиза определит, что именно стало причиной смерти. Суд рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого в ближайшее время. За убийство малолетней ему может грозить вплоть до пожизненного срока заключения.

В поисках ребенка, продолжавшихся с ночи вторника, участвовали более тысячи человек, в том числе полицейские с собаками, спасатели, гвардейцы и добровольцы.