У моста МЦК нашли подозрительные цилиндры

На автомобильном заводе "ЗИЛ" на юге Москвы полиция изъяла подозрительные цилиндры, их исследуют саперы, передает "Интерфакс".

Накануне днем было обнаружено более десяти цилиндров неизвестного происхождения в техническом проходе к мосту Московского центрального кольца на территории АМО "ЗИЛ". На месте работали эксперты-взрывотехники, которые изъяли цилиндры для проведения лабораторного анализа их содержимого.