Регистратор снял тройное ДТП на КАД в Санкт-Петербурге

Регистратор снял тройное ДТП на КАД в Санкт-ПетербургеЧитайте нас в Telegram
Участниками серьезного ДТП на питерской Кольцевой автомобильной дороге стали три автомобиля — два грузовика и Chevrolet Epica. Момент столкновения снял регистратор, установленный в легковом авто.
Авария произошла около 13:30 во вторник, 13 марта, рядом со съездом на Шафировский проспект на КАД. Стоит отметить, что в этот день в северной столице шел дождь.
Как рассказал владелец Chevrolet Евгений Яковлев, столкновение произошло после того, как ВАЗ-2111 резко перестроился, "подрезав" фуру. Большегруз притормозил, и в него тут же врезался фургон, который после удара отбросило в отбойник. Как раз в этот момент в него влетела Epica Евгения, ехавшая в левом ряду.
От удара у Chevrolet разбилось лобовое стекло, но регистратор продолжил работать. Один из очевидцев аварии сразу же подошел к легковушке и поинтересовался состоянием водителя.
"Вылезти сможешь? Ноги, руки как? Нормально?" - спросили у Евгения, на что тот ответил утвердительно.
В аварии пострадал только он — молодой человек отделался парой ушибов и сотрясением мозга.
Инцидент не оставили без внимания пользователи соцсетей, некоторые из них обвинили мужчину в нарушении правил дорожного движения и превышении скорости.
"И что дальше, умник? Сиди и молчи в тряпочку. Да, превышал и не раз. Может, прочитаешь лекцию, что лобовое тонированное было? Хотя оно мне пол-лица спасло", — так ответил на один из подобных выпадов водитель.
Кроме того, мужчина отметил, что в этот раз ехал без превышения скорости и правил не нарушал.
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