Российские керлингисты на смогли выйти в плей-офф Паралимпиаде

Российская команда не смогла пробиться в полуфинал паралимпийского турниру по керлингу среди спортсменов-колясочников. Это стало известно после поражения российских керлингистов от сборной Швеции.

Команда из России, за которую выступают Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков, провела свой заключительный на турнире. Спортсмены из России проиграли сборной Швеции 3:7. Это поражение лишило наших керлингистов шансов на выход в плей-офф.

После 11 туров у россиян пять побед и шесть поражений. Наша команда делит пятое место со сборными Швейцарии и Великобритании.