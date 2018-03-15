На Савеловском направлении остановились поезда

В Москве под поезд попала женщина. Инцидент произошел на Савеловском направлении Московской железной дороги у Бутырского Вала. Из-за происшествия движение поездов на этом направлении остановлено, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Выжила ли пострадавшая женщина, он не уточнил.