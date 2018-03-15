Путин: никто не ожидал, что НАТО подойдет к границам России

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Фильм "Путин" 4 минуты назад
15 марта 201811:15
Путин: никто не ожидал, что НАТО подойдет к границам РоссииЧитайте нас в Telegram
Никто не мог себе представить, что после разрушения берлинской стены в 1989 году силы НАТО окажутся уже возле российских границ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Тогда вообще об этом не думал. Я был фактически рядовым оперативным работником. Но вряд ли кто-то мог себе представить, что ситуация будет разворачиваться именно таким образом", — рассказал российский президент во второй части фильма "Путин".
Как сообщалось ранее, в Интернете появилась вторая часть документального фильма Андрея Кондрашова "Путин". Он опубликован на странице в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" Дмитрия Киселева.
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