Верховный суд переедет в Санкт-Петербург

По мнению президента РФ Владимира Путина, Верховный суд тоже должен переехать в Санкт-Петербург, как ранее это сделал Конституционный суд России.

"Я инициировал переезд Конституционного суда сюда. Думаю, что сюда переедет и Верховный суд России", — рассказал глава государства во второй части фильма документальной ленты "Путин".

По словам российского лидера, важно, чтобы судебная власть находилась "в сторонке от исполнительной".

Вторая часть фильма "Путин", снятого журналистом ВГТРК Андреем Кондрашовым, была опубликована сегодня на страницах в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" его коллеги Дмитрия Киселева.