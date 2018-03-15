Новости Спорт

Все видео этой рубрики
15 марта 201811:12

Вадим Евсеев утвержден главным тренером "Амкара"

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Читайте нас в Telegram

Руководство пермского "Амкара" утвердило Вадима Евсеева в качестве главного тренера. Контракт с Евсеевым рассчитан до конца сезона.

О назначении Вадима Евсеева сообщил РИА Новости генеральный директор клуба Игорь Резвухин. Евсеев будет тренировать пермяков до окончания чемпионата, после чего клуб и специалист обсудят возможность продления договора.

Вадим Евсеев был помощником прежнего тренера Гаджи Гаджиева. В марте после отставки Гаджиева бывший футболист "Локомотива" и сборной России стал исполняющим обязанности тренера команды. Под руководством Евсеева "Амкар" сыграл две встречи – добился нулевой ничьи с "Зенитом" в Санкт-Петербурге и проиграл дома "Арсеналу" 0:2.

Сейчас

11:06

Верховный суд переедет в Санкт-Петербург

10:56

На Савеловском направлении остановились поезда

10:53

У моста МЦК нашли подозрительные цилиндры

10:45

В Сети появилась вторая часть фильма "Путин"

10:20

Отчим признался в убийстве пропавшей в Сочи девочки

10:11

При Якутске при взлете у самолета вырвало люк

09:24

В МХТ началось прощание с Олегом Табаковым

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Интернете опубликована вторая часть фильма "Путин"

В Интернете опубликована вторая часть фильма "Путин"

31 минута назад
В МХТ началось прощание с Олегом Табаковым

В МХТ началось прощание с Олегом Табаковым

2 часа назад
Мэй не видит грабли, оставленные Блэром

Мэй не видит грабли, оставленные Блэром

1 час назад
Отчим признался в убийстве пропавшей в Сочи девочки

Отчим признался в убийстве пропавшей в Сочи девочки

51 минута назад
В Якутии из оторвавшегося люка самолета высыпалось золото

В Якутии из оторвавшегося люка самолета высыпалось золото

1 час назад
На мусорном полигоне в подмосковном Клину идет экстренная дегазация

На мусорном полигоне в подмосковном Клину идет экстренная дегазация

1 час назад
9 самых дорогих городов для жизни

9 самых дорогих городов для жизни

1 час назад
Нужна помощь: Сашу Хонина спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Хонина спасет срочная операция на позвоночнике

12.03.2018 09:25
Зубная паста не помогает защитить эмаль

Зубная паста не помогает защитить эмаль

2 часа назад
Ксения Собчак расплакалась на дебатах и пожаловалась в ЦИК

Ксения Собчак расплакалась на дебатах и пожаловалась в ЦИК

13 часов назад
Жизнь как достижение: Стивен Хокинг не боялся черных дыр и темноты

Жизнь как достижение: Стивен Хокинг не боялся черных дыр и темноты

14 часов назад
"Яндекс" встроил "Алису" в браузер для компьютеров

"Яндекс" встроил "Алису" в браузер для компьютеров

52 минуты назад
ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

1 час назад
ЖКХ под наблюдением: потребление воды, тепла и света будут контролировать в онлайн-режиме

ЖКХ под наблюдением: потребление воды, тепла и света будут контролировать в онлайн-режиме

1 час назад
Шон Бин наконец рассказал, что Нэд Старк прошептал перед смертью

Шон Бин наконец рассказал, что Нэд Старк прошептал перед смертью

1 час назад
От "Пластилинок" до "Суворова": все о новых проектах "Союзмультфильма"

От "Пластилинок" до "Суворова": все о новых проектах "Союзмультфильма"

1 час назад
В России изменится дорожная разметка

В России изменится дорожная разметка

1 час назад
Telegram Павла Дурова присоединился к антироссийским санкциям

Telegram Павла Дурова присоединился к антироссийским санкциям

1 час назад
Презумпция виновности в действии: дело Скрипаля обсудили в Собвезе ООН

Презумпция виновности в действии: дело Скрипаля обсудили в Собвезе ООН

2 часа назад
Все допинг-пробы российских паралимпийцев чисты

Все допинг-пробы российских паралимпийцев чисты

2 часа назад
Директор ПАОКа: Саввиди просто забыл снять пистолет

Директор ПАОКа: Саввиди просто забыл снять пистолет

2 часа назад
Versace отказался от натурального меха при создании одежды

Versace отказался от натурального меха при создании одежды

4 часа назад
Украинцы бегут на заработки в Польшу, но поляки таким работникам не рады

Украинцы бегут на заработки в Польшу, но поляки таким работникам не рады

4 часа назад
"Погода 24": зима не сдается

"Погода 24": зима не сдается

4 часа назад
324
Климат в России начнет меняться: рекордные снегопады станут нормой

Климат в России начнет меняться: рекордные снегопады станут нормой

4 часа назад
408
Электромобиль Николая II и советский видеотелефон представлены в Центре толерантности

Электромобиль Николая II и советский видеотелефон представлены в Центре толерантности

4 часа назад
378
Российские керлингисты переиграли сборную Швейцарии на Паралимпиаде-2018

Российские керлингисты переиграли сборную Швейцарии на Паралимпиаде-2018

4 часа назад
Пилоты самолета ВМС США, рухнувшего во Флориде, погибли

Пилоты самолета ВМС США, рухнувшего во Флориде, погибли

5 часов назад
Число жертв землетрясения в Папуа - Новой Гвинее выросло до 125

Число жертв землетрясения в Папуа - Новой Гвинее выросло до 125

6 часов назад
СМИ: ФИФА паникует из-за возможного бойкота чемпионата мира-2018

СМИ: ФИФА паникует из-за возможного бойкота чемпионата мира-2018

7 часов назад
Благодаря антироссийской пропаганде турпоток из США в РФ вырос на четверть

Благодаря антироссийской пропаганде турпоток из США в РФ вырос на четверть

7 часов назад
Стрелок из Флориды готов пойти на сделку с правосудием, чтобы избежать казни

Стрелок из Флориды готов пойти на сделку с правосудием, чтобы избежать казни

7 часов назад
Веснина и Макарова стали полуфиналистками турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Веснина и Макарова стали полуфиналистками турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

8 часов назад
Суд США осудил мужчину за попытку помочь Ирану купить зенитные ракеты

Суд США осудил мужчину за попытку помочь Ирану купить зенитные ракеты

9 часов назад
Истребитель ВМС США потерпел крушение у берегов Флориды

Истребитель ВМС США потерпел крушение у берегов Флориды

10 часов назад
Месси обеспечил "Барселоне" выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Месси обеспечил "Барселоне" выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

10 часов назад
Опоздавшая на рейс пассажирка набросилась с кулаками на сотрудницу "Аэрофлота"

Опоздавшая на рейс пассажирка набросилась с кулаками на сотрудницу "Аэрофлота"

11 часов назад
К скандалу с Россией англичан начали готовить с прошлого года

К скандалу с Россией англичан начали готовить с прошлого года

14 часов назад
Режиссер, даривший мечты: ушел из жизни Леонид Квинихидзе

Режиссер, даривший мечты: ушел из жизни Леонид Квинихидзе

14 часов назад
Сын Вячеслава Шалевича обвиняет его вдову в подделке завещания

Сын Вячеслава Шалевича обвиняет его вдову в подделке завещания

16 часов назад
Репутация Apple и Google обрушилась, а Tesla - взлетела

Репутация Apple и Google обрушилась, а Tesla - взлетела

17 часов назад
Вай, Мэй! 7 антироссийских шагов британского премьера

Вай, Мэй! 7 антироссийских шагов британского премьера

18 часов назад
Стартап умертвит клиентов ради надежды на бессмертие

Стартап умертвит клиентов ради надежды на бессмертие

18 часов назад
Новой Lada 4x4 обещают сохранить знакомый вид

Новой Lada 4x4 обещают сохранить знакомый вид

18 часов назад
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

18 часов назад
Вся Россия за один день. Фотоистория

Вся Россия за один день. Фотоистория

20 часов назад
Валентина Титова о разводе с Владимиром Басовым: "Я выбросилась из горящего танка"

Валентина Титова о разводе с Владимиром Басовым: "Я выбросилась из горящего танка"

20 часов назад
Феномен Меркель. Канцлеру дали новый срок

Феномен Меркель. Канцлеру дали новый срок

20 часов назад
В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, "горячий")

В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, "горячий")

21 час назад
Что делает нас интернет-зависимыми

Что делает нас интернет-зависимыми

22 часа назад
Тяжелый внедорожник побил рекорд легкой Ferrari

Тяжелый внедорожник побил рекорд легкой Ferrari

23 часа назад
Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

13.03.2018 10:14
"Неделя Ирландии" в Москве: кинопоказы, шоу и гастрономический фестиваль

"Неделя Ирландии" в Москве: кинопоказы, шоу и гастрономический фестиваль

20 часов назад