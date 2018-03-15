Вадим Евсеев утвержден главным тренером "Амкара"

Руководство пермского "Амкара" утвердило Вадима Евсеева в качестве главного тренера. Контракт с Евсеевым рассчитан до конца сезона.

О назначении Вадима Евсеева сообщил РИА Новости генеральный директор клуба Игорь Резвухин. Евсеев будет тренировать пермяков до окончания чемпионата, после чего клуб и специалист обсудят возможность продления договора.

Вадим Евсеев был помощником прежнего тренера Гаджи Гаджиева. В марте после отставки Гаджиева бывший футболист "Локомотива" и сборной России стал исполняющим обязанности тренера команды. Под руководством Евсеева "Амкар" сыграл две встречи – добился нулевой ничьи с "Зенитом" в Санкт-Петербурге и проиграл дома "Арсеналу" 0:2.