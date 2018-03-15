Путин любит "Радебергер", но боится "биербауха"

В фильме "Путин. Часть 2" президент РФ Владимир Путин рассказал, что пиво старается поменьше употреблять, из-за возможных негативных последствий для фигуры.

"Радебергер" я люблю, но стараюсь пить его поменьше. Потому что от него "биербаух", это по-немецки — появляется "пивной живот", — сказал Путин в интервью журналисту Андрею Кондрашову.